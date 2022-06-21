Нейт Диас обратился к руководству UFC: «Отпустите меня или дайте уже бой!»

37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) в очередной раз обратился к руководству лиги, требуя дать ему последний по контракту поединок в июле или августе. При этом Диас дал понять, что он хочет уйти из UFC и подраться с блогером и боксером Джейком Полом.

«UFC, отпустите меня или дайте уже бой в июле или августе. У меня есть дела поважнее», — написал Диас, опубликовав видео, как Джейк Пол отправляет в нокаут бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7).

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).