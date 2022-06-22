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Токов — о том, сколько ему нужно для комфортной жизни: «100-150 тысяч рублей в месяц»

Токов ответил, сколько ему нужно для комфортной жизни
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец Bellator Анатолий Токов в интервью metaratings.ru рассказал о своих финансовых ориентирах и целях.

— Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы спокойно жить? Чтобы хватило на ЖКХ, еду, отдых и сборы.

— Не считал, не могу сказать. Хотелось бы, чтобы больше 100 тысяч рублей. 150, наверное, надо.

— Про вашу спортивную цель вы сказали, а каких материальных благ вы хотите добиться с помощью спорта? Машина, квартира, что-то еще?

— Квартира у меня есть в Старом Осколе, но я хочу дом. Возможно, к старости хотелось бы переехать на юг. Большой земельный участок, чтобы что-то росло, чтобы была баня. Желательно рядом речку или озеро. Машина? Любой внедорожник. «Нива» сойдет. Жена ездит на Nissan Qashqai. Я постоянно на рыбалку беру ее автомобиль.

24 июня Токов подерется с Мохаммедом Абдулахом на Bellator 282.

Анатолий Токов
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