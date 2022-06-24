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Сехудо о гипотетическом бое Нурмагомедов — Адесанья: «Легкая победа для Хабиба»

Сехудо оценил гипотетический бой Нурмагомедов — Адесанья
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото USA Today Sports

Бывший чемпион наилегчайшего и легчайшего весов Генри Сехудо оценил шансы россиянина Хабиба Нурмагомедова в гипотетическом поединке с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Без вопросов. Я думаю, это будет легкая победа Хабиба. Его борьба и навыки в партере слишком хороши», — написал Сехудо в Twitter.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. На счету спортсмена 29 побед в 29-ти поединках.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин может стать чемпионом UFC в среднем весе, если решит возобновить профессиональную карьеру, сразившись с Адесаньей.

Генри Сехудо
Исраэль Адесанья
Хабиб Нурмагомедов
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