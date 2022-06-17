Гурам Кутателадзе: «Я единственный человек, кто тренируется больше Чимаева»

Грузинский боец UFC Гурам Кутателадзе рассказал о дружбе с Хамзатом Чимаевым.

— Мы встретились с ним на спаррингах, поспарринговали, пошли покушать и подружились. Спали в зале, тренировались вместе, соревновались друг с другом.

— Про Чимаева говорят, что он может тренироваться по четыре-пять раз в день и при этом не устает. Это правда?

— Да, это правда. Единственный, кто тренируется больше него, это я. Никто кроме меня не может сравниться с ним по выносливости. Чимаев — зверюга (смеется).

— Чимаев бросал вызов Диасу, Адесанье, Усману, Ковингтону. Какой бой Чимаева наиболее интересен для вас?

— Чимаев — такая персона. Я бы посмотрел все бои. Думаю, он сможет провести все бои в один вечер (смеется), — приводит слова Кутателадзе «РБ Спорт».

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Эта победа позволила Чимаеву подняться на третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе