Тренер Армана Царукяна не считает, что реванш Махачева и Оливейры будет конкурентным

Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, предположил, как завершится потенциальный поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Сложный вопрос. Достойные ребята, которые не просто так в топе. Думаю, победить может Оливейра. В последнее время он вообще никому, кроме Махачева, не проигрывал. Если это поражение не подломило его в моральном плане, если будет работать так же, как с остальными соперниками, то обыграет Дариуша. Но и Бенейл очень хорошо приспосабливается к топам, и делаем выводы из последних боев», — приводит «РБ Спорт» слова Царукяна.

Также он ответил на вопрос, будет ли реванш Махачева и Оливейры конкуретным.

«Конкурентным вряд ли. Думаю, Махачев так же будет переводить, грузить и забивать его в партере», — добавил тренер.

12 февраля Махачев победил австралийца Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Поединок между Оливейрой и Дариушем состоится 6 мая в рамках турнира UFC 288.