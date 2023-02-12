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Сегодня, 17:01

Дмитрий Кудряшов дал прогноз на бой Петра Романкевича и Сауло Кавалари

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов дал прогноз на грядущий бой белорусского бойца Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

«Романкевич моложе, Романкевич больше заряжен на победу. Хотя Кавалари в последних боях показывает, что нокаут от Дацика на нем не сказался, и он, в принципе, оказал достойное сопротивление и может удивить. Но я все же отдаю предпочтение молодому Романкевичу», — заявил Кудряшов РЕН ТВ.

Спортсмены встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсессия». 17 февраля телеканал покажет бой в прямом эфире.

Напомним, что в главном бою турнира PRAVDA, который прошел в апреле 2022 года, Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик одолел Сауло Кавалари в первом раунде.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1074934-kudriashov-zaiavil-chto-zariazhennyi-romankevich-pobedit-kavalari
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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