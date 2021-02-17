Тренер Адесаньи: «У Блаховича странный и неудобный стиль»

Тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи Юджин Бэерман поделился мнением о его предстоящем сопернике Яне Блаховиче.

«У Яна странный и неудобный стиль. То, как он, например, переступает с правой на левую ногу, когда сокращает дистанцию. Такой переступ на высоком уровне сложно встретить, но у Яна он получается очень хорошо. Это очень редкий тип футворка для сокращения зазора. Плюс — посмотрите, как он нокаутировал Люка Рокхольда. Это был очень странный удар с учетом этой позиции. Он был запланированный, но своеобразный. Посмотрите, на последнюю позицию в клинче, из которой они вышли — из такой позиции такой удар не бьется. Поэтому нам с Исраэлем нужно найти баланс, где наши сильные стороны не будут нивелированы вот этим странным стилем Яна.

Мы собрали команду спарринг-партнеров под этот бой, пытаемся подладиться к стилю соперника. С Исраэлем работают несколько тяжей и хороших полутяжей. Все высокие, с ричем. Также с Иззи работает боксер-тяжеловес, включенный в мировой рейтинг, Джуниор Фа. 196 см роста и 203 см рича. Он очень хорошо воссоздает некоторые моменты из стиля Блаховича. Не все ребята могут копировать его стиль, но у кого-то много чего получается, и потом мы попытаемся все это склеить и составить геймплан», — сказал Бэерман в интервью YouTube-каналу TVP Sport.

Поединок Блаховича и Адесаньи за титул в полутяжелом весе пройдет 6 марта на UFC 259. Для нигерийца бой станет дебютным в ММА в полутяжелой категории.