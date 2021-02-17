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«Большой папа» заявил, что победит Нурмагомедова и Макгрегора в битве пощечин

13:27

Бывший игрок в американский футбол Денис Вильданов, известный по прозвищу «Большой папа», заявил, что победил бы бойцов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в битве пощечин.

«При всем уважении к данному спортсмену, к его достижениям в UFC и борьбе, я думаю, что Хабиб все-таки именно в пощечинах не вывез бы дуэль. Но, если бы вдруг Конор Макгрегор бросил бы мне такой вызов, то, я думаю, и он бы не вывез дуэль. В данном случае не получится укрыться, спрятаться, залезть в борьбу, как любит Хабиб. Здесь нужно стоять и принимать удары. Должна быть очень крепкая, сильная шея. Плюха от 200-килограммового мужика, которая прилетит в ответ, этим хоть и сильным, но маленьким людям, просто их снесет», — цитирует РЕН ТВ Вильданова.

20 февраля в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Вильданов проведет поединок с самбистом Максимом Новоселовым. РЕН ТВ будет транслировать мероприятие в прямом эфире.

В главном бою турнира сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/803407-bolshoi-papa-zaiavil-chto-pobedit-khabiba-i-konora-v-bitve-poshchechin

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