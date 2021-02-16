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Тухугов встретится с бразильцем Рамосом на турнире UFC 14 марта

21:13
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Российский боец Зубайра Тухугов встретится с бразильцем Рикардо Рамосом на турнире UFC 14 марта, сообщает пресс-служба промоушена.

29-летний Тухугов имеет в своем активе 19 побед, 5 поражений и 1 ничью. Он является партнером по команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В своем последнем бою россиянин в сентябре уступил канадцу Хакиму Даводу.

На счету 25-летнего Рамоса 14 побед и 3 поражения.

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