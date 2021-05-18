Занимающий 6-ю строчку в рейтинге средневесов UFC англичанин Даррен Тилл готов заплатить деньги, чтобы увидеть противостояние между дагестанским блогером Хасбуллой и таджикским певцом Абдурозиком. Об этом он сообщил в своем Instagram, выложив видеофрагменты с пресс-конференции перед их боем.

«Я бы заплатил хорошие деньги, чтобы увидеть это», — написал Тилл.

Хасбику — 18 лет, и при росте всего в 93 сантиметров он весит 18 килограммов. Его таджикскому визави — 17, и он на 7 сантиметров выше Хасбуллы, но весит на 1 кг. меньше. Их суммарный вес — 35 кг. Видео их боя будет опубликовано в ближайшие дни на канале чеченского блогера Асхаба Тамаева.