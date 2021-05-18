Чемпиона UFC Оливейру встретили на родине как героя

Новоиспеченный чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра вернулся в родную Бразилию, город Гуаружа, где его тепло встретили как национального героя.

Лучший действующий легковес залез на крышу пожарной машины, откуда он вместе с поясом подпевал песню, подтанцовывал и демонстрировал эмоции радости.

Оливейра стал чемпионом в минувшие выходные на UFC 262 в Хьюстоне, где он нокаутировал во втором раунде американца Майкла Чендлера. На счету 31-летнего Оливейры 31 победа, 8 поражений и 1 несостоявшийся бой.