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Тони Фергюсон соболезнует в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

06:03
Тони Фергюсон. Фото Instagram
Тони Фергюсон. Фото Instagram
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Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон выразил соболезнования в связи со смертью известного тренера по ММА Абдулманапа Нурмагомедова. Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова скончался в возрасте 57 лет.

«Мои искренние соболезнования вам и вашей семье. Хабиб, держись, приятель. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, когда-нибудь встретимся», — написал Фергюсон в Twitter.

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