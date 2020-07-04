Тони Фергюсон соболезнует в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон выразил соболезнования в связи со смертью известного тренера по ММА Абдулманапа Нурмагомедова. Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова скончался в возрасте 57 лет.

«Мои искренние соболезнования вам и вашей семье. Хабиб, держись, приятель. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, когда-нибудь встретимся», — написал Фергюсон в Twitter.