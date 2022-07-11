Тони Фергюсон обратился к Хабибу: «Прекращай ныть и подписывай контракт»

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон (23-5) обратился к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову (29-0), призвав его подписать контракт, судя по всему, на новый сезон The Ultimate Fighter.

«Эй, толстяк. Ты уже закончил есть тирамису? Ты открываешь свой рот чаще, чем используешь беговую дорожку. Прекращай ныть и подписывай контракт, чтобы я мог работать сверхурочно», — написал Фергюсон в Twitter.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать новый сезон The Ultimate Fighter с участием Нурмагомедова и Фергюсона.

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

UFC пытались организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона пять раз, но каждый раз поединок отменялся. Сперва бойцы должны были встретиться в 2015 году, затем — в 2016-м, затем — в 2017-м, затем — в 2018-м, а последняя попытка организовать бой была зафиксирована в 2020 году.