Али Абдель-Азиз: «Усман может быть чемпионом в тяжелом весе»

Абдель-Азиз считает, что Усман может быть чемпионом UFC в тяжелом весе

Менеджер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1) Али Абдель-Азиз уверен, что Усман лучший боец не только полусреднего, но и среднего и тяжелого веса.

«Камару Усман — лучший боец в полусреднем и среднем весе. Прямо сейчас он может быть чемпионом в тяжелом весе», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.