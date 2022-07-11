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Сегодня, 14:25

Али Абдель-Азиз: «Усман может быть чемпионом в тяжелом весе»

Абдель-Азиз считает, что Усман может быть чемпионом UFC в тяжелом весе
Давид Хачатрян
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Менеджер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1) Али Абдель-Азиз уверен, что Усман лучший боец не только полусреднего, но и среднего и тяжелого веса.

«Камару Усман — лучший боец в полусреднем и среднем весе. Прямо сейчас он может быть чемпионом в тяжелом весе», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.

Камару Усман
UFC
ММА
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