Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:06

Тони Фергюсон назвал бойца, с которым он хочет зарубиться в стойке

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон (23-5) изъявил желание подраться с Дастином Порье (28-7). По словам «Эль Кукуя», они с Порье закатили бы зрелищный бой в стойке.

«Я бы хотел подраться с Дастином Порье, — приводит слова Фергюсона издание MMA Junkie. — Очевидно, что он любит драться в стойке. Мы бы зарубились друг с другом в стойке. Это будет потрясный для всех фанатов бой. Когда я буду готов вернуться, я дам UFC знать».

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Порье в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Дастин Порье
Тони Фергюсон
0
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Как будет выглядеть в России альтернатива еврокубкам. Кубок Лиги — лучшее решение, но деньги на его проведение только ищут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марлон Вера уверен, что изобьет Петра Яна: «Я надеру ему зад и пойду к титулу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости