Марлон Вера уверен, что изобьет Петра Яна: «Я надеру ему зад и пойду к титулу»

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) уверен, что ему удастся победить бывшего чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-3). По мнению Веры, победа над россиянином откроем ему путь к титулу.

«Я в одной победе от боя за титул, — сказал Вера в интервью The Schmo. — Надеюсь, что моим следующим противником будет Петр Ян, потому что победа над ним откроет мне путь к титулу. Я надеру ему зад и пойду вперед. Ян сказал, что хочет подраться со мной, и он этого получит. Я остановлю его и получу шанс побороться за титул. Мне плевать, у кого к тому моменту будет пояс, я готов драться с любым».

Вера находится на пятой строчке рейтинга UFC в легчайшем весе и идет на серии из трех побед. В последнем бою Вера победил Роба Фонта (19-6) единогласным решением судей 30 апреля в главном событии вечера на UFC on ESPN 35. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, США.

Ян в прошлом бою проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.