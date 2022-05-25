Боец UFC Бенил Дариуш назвал Чарльза Оливейру лицемером

Идущий на серии из семи побед Бенил Дариуш (21-4) обвинил Чарльза Оливейру (33-8) в лицемерии. По мнению американца, Оливейра долгие годы обвинял других бойцов, что они не принимают с ним боя, в то время как сам став чемпионом, отказывается драться с претендентами.

«Он говорит, что топовые бойцы легкого веса не давали ему шансов, и при этом он хочет подраться с Конором, — сказал Дариуш в интервью MMA Fighting. — Мы должны были подраться с ним в октябре 2020 года. У меня на руках был контракт на бой. Он снялся с поединка, сославшись на проблемы в семье. Тогда я ничего не сказал, потому что семья должна быть на первом месте. Однако спустя несколько месяцев он принял бой с Тони Фергюсоном, а не со мной.

Выходит, что он делает то, в чем обвиняет других. Это лицемерие. Досадно наблюдать, как он пытается изо всех сил поймать единорога, хотя должен защищать титул против двух явных претендентов — меня и Ислама Махачева».

Оливейра в последнем поединке победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Дариуш в последнем бою одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США.