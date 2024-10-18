Токов заявил, что не намерен упрашивать Шлеменко провести с ним бой

Российский боец ММА Анатолий Токов заявил, что не намерен упрашивать Александра Шлеменко согласиться на бой с ним.

«Я знаю, что Николай Клименко с моим менеджером Денисом Александровичем в разговоре предложил бой, мы согласились. И после этого вся эта непонятная возня пошла. Реакция Шлеменко? Да, видел. Поэтому я не хочу, чтобы мне задавали вопросы про Александра, и вообще говорить что-то. Если будет согласие — будет бой, а если не будет согласия — боя не будет. Вот и все.

Претензии Александра? После таких вот моментов мне самому уже неинтересно... Ну я не знаю, мы бойцы или... Вот это недопонимание. Думаю, если бы этот бой мог быть — Александр бы уже согласился. Думаю, он просто не хочет, и все. Ему неинтересен бой со мной. А бегать за ним... Мне лига предложила бой, и я согласился. А теперь я еще должен за Александром бегать? Так скажу, мне нужен бой. В этом году я должен провести бой. И если это будет не Александр, я не расстроюсь. Бой с ним был бы интересным для российской публики: медийный, хороший гонорар. Не знаю, что еще сказать. Если Александр не хочет — что можно сделать? Это вообще не ко мне должны быть вопросы, а к лиге и Александру. Я не бегал и не просил: «Дайте мне бой с Александром». Мне предложили, и я согласился», — цитирует Токова Sport24.

Ранее Токов рассказал, что Шлеменко отказался драться с ним, несмотря на решение промоушена RCC.