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Сегодня, 22:04

Участники Гран-при за один день в среднем весе взвесились перед турниром Open FC 47

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Участники Гран-при за один день в среднем весе Сергей Брютов (3-1), Алманбет Жаныбеков (18-13), Сергей Кондрашин (5-0) и Сергей Курбатов (8-5) взвесились перед турниром Open FC 47, который состоится 18 октября в Санкт-Петербурге.

Вес Брютова составил 84,4 кг. Его соперник Жаныбеков не смог уложиться в лимит средней весовой категории, показав на весах 85,2 кг. За перевес Жаныбеков начнет бой против Брютова с желтой карточкой (что означает минус один балл в первом раунде).

Вес Кондрашина составил 84,4 кг, А Курбатова — 84,1 кг. Победители этих двух противостояний в этот же вечер встретятся в финале и выявят сильнейшего турнира-четверки.

В главном событии турнира Open FC 47 временный чемпион лиги в полулегком весе Мухибшо Гулобов (7-2) встретится с Никитой Подковальниковым (12-5). Накануне бойцы успешно уложились в лимит полулегкого веса, показав на весах 66,3 кг.

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