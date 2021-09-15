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Токов спустя два года получил соперника и выступит на Bellator 269 в Москве

18:17

Российский боец ММА Анатолий Токов подерется против таджика Шарафа Давлатмуродова 23-го октября на турнире Bellator 269 в Москве.

31-летний россиянин последний раз выходил в октагон в октябре 2019 года, когда на Bellator 229 нокаутировал во втором раунде Грачо Дарпиняна. Всего на счету Токова 28 побед (16 КО) и два поражения.

29-летний таджик проведет дебютный бой Bellator. В июне Давлатмуродов победил единогласным судейским решением у бразильца Клебера Силву в рамках Open FC 5 в Самаре. В его послужном списке 18 побед (8 КО), 3 поражения и одна ничья.

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Никита Карин все материалы автора

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