Мирзаев рассказал подробности покушения на его жизнь: «Все случилось из-за Гусейна Гасанова»

Российский боец ММА Расул Мирзаев поделился воспоминаниями о покушении на свою жизнь в 2016 году.

31 декабря боец был жестоко избит в собственной квартире. Нападающие снимали происходящее на видео, а после инцидента выложили его в сеть.

«Это сделали подставные руки, — сказал Мирзаев на подкасте Hustle ММА, — которые пляшут перед своим хозяином. Я знаю, кто он — мне все известно, но один в поле не воин. Знаете, все случилось даже не из-за Лобова, а из-за Гусейна Гасанова (популярный блогер). Его хотели вытащить на улицу? и я знал, что могли там с ним сделать.

Мы были в клубе «Облака». Я пришел чуть позже, чем Гусейн и Артем. Мне сказали, что какие-то парни нацелены что-то сделать с Гусейном. Позже, в один момент, смотрю, а его нигде нет. Я начал бегать искать его и поймал момент, когда его выводили на улицу.

Я им сказал, чтобы убрали руки, один из них меня схватил. Я ударил ему с локтя и сказал: «иди отсюда».

Кстати, до этого я подходил к охранникам и говорил, что может что-то произойти, и они были начеку. Немного позже я вышел как старший поговорить с ними и все уладить. В ходе разговора я понял, что у того, кого я ударил за спиной находиться пистолет.

Я был в растерянности. У меня дрожали руки от того, что я хочу кое-что сделать, но не делаю. Охрана в итоге обезвредила тех, кто был с оружием. А я стоял и думал, что мне делать. Однако сел в машину и молча уехал.

Затем мне стали звонить люди и говорить за этих... даже не знаю, как их назвать. Потом я узнал, что они готовят месть. Пришли ли они меня убивать? Сейчас трудно сказать. Все видели видео. Оттуда, думаю, видно, чего они хотели. Самое главное, что выжил и сижу с вами болтаю».

26 марта стало известно, что Чертановский суд в Москве арестовал одного из нападавший — Магомеда Манилова. Манилову грозит до пяти лет лишения свободы. Другие фигуранты объявлены в федеральный розыск.

34-летний Мирзаев одержал 18 побед в ММА и потерпел 3 поражения.