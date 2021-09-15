Популярный блогер Джейк Пол заявил, что экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли вряд ли получит реванш, поскольку не сдержал обещание данное после их поединка.

Напомним, сразу после боя Пол сказал Вудли, что тот получит реванш, если сделает татуировку «Я люблю Джейка Пола».

«Вудли не сдержал слова и не сделал татуировку, — цитирует MMA Fighting Пола. — Если бы он на следующий день, или даже через несколько дней после боя, он сел и сделал бы его, то опубликовав видео в инстаграм собрал бы 10 миллионов просмотров.

Но теперь он говорит: «Я не буду этого делать, пока ты не подпишешь контракт на реванш». Хотя у нас было даже не пари. Это была татуировка проигравшего, так что он просто глупо разыгрывает свои карты. Вся шумиха вокруг реванша уже улеглась".

Бой Пол — Вудли прошел 30 августа в Кливленде. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).