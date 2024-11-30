Экс-чемпион Bellator Минаков: «В США все животные продукты выращены на каких-то веществах»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился мнением о качестве продуктов в США.

«Когда я приезжал в США, видел на прилавках большие красивые куски мяса. Покупал кусок мяса, а он на сковороде выжаривался в белую пену, от которой ничего не остается. И вкуса нет. Там все животные продукты выращены на каких-то веществах. А натуральные продукты продаются в определенных магазинах, и стоят они намного дороже», — цитирует Минакова MMA.Metaratings.

Минаков за карьеру одержал 22 победы и потерпел 2 поражения.