Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:38

Тимур Хизриев подписал контракт с Bellator и дебютирует в лиге 18 ноября

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

26-летний российский непобежденный полулегковес Тимур Хизриев (11-0) заключил сделку с американской лигой Bellator. Дебютный бой он проведет против 37-летнего немца Даниэля Вайхеля (42-13) на Bellator 288, заменив Ахмеда Магомедова (9-0). Турнир состоится 18 ноября в Чикаго, США.

Хизриев большинство своих побед довел до решения судей. В прошлом бою он одолел Руслана Рыскула (8-2) на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова 17 сентября 2021 года, победив техническим сабмишном в первом раунде.

Вайхель прошлый бой выиграл у Роберта Уайтфорда (16-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на Bellator 281 в Лондоне, Великобритания.

ММА
0
Читайте также
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное
Турция уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Байден устроил «марафон оговорок» во время выступления во Флориде
«Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться»
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Предварительной причиной смерти бойца Писарева стало отравление опиоидами

Евлоев обратился к Махачеву: «Хейтеры сейчас заткнулись, потому что не могут докопаться к твоему успеху»
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости