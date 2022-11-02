Тимур Хизриев подписал контракт с Bellator и дебютирует в лиге 18 ноября

26-летний российский непобежденный полулегковес Тимур Хизриев (11-0) заключил сделку с американской лигой Bellator. Дебютный бой он проведет против 37-летнего немца Даниэля Вайхеля (42-13) на Bellator 288, заменив Ахмеда Магомедова (9-0). Турнир состоится 18 ноября в Чикаго, США.

Хизриев большинство своих побед довел до решения судей. В прошлом бою он одолел Руслана Рыскула (8-2) на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова 17 сентября 2021 года, победив техническим сабмишном в первом раунде.

Вайхель прошлый бой выиграл у Роберта Уайтфорда (16-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на Bellator 281 в Лондоне, Великобритания.