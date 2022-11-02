Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:15

Евлоев обратился к Махачеву: «Хейтеры сейчас заткнулись, потому что не могут докопаться к твоему успеху»

Евлоев обратился к Махачеву
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев (16-0) прокомментировал слова чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1), который удивился отсутствию хейтеров после победы над Чарльзом Оливейрой (33-9).

«Хейтеры никуда не делись, брат, просто они не хотели давать тебе возможность забрать пояс. А сейчас заткнулись, потому что не могут докопаться к твоему успеху», — написал Евловев в соцсетях.

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
UFC
ММА
2
0
Читайте также
«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
Турция уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Байден устроил «марафон оговорок» во время выступления во Флориде
«Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться»
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тимур Хизриев подписал контракт с Bellator и дебютирует в лиге 18 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости