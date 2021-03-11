Тилл сразится с Веттори в главном событии турнира UFC в апреле

UFC на своей странице в Instagram 11 марта анонсировал следующий поединок Даррена Тилла. Соперником британского средневеса станет итальянец Марвин Веттори. Бойцы возглавят турнир, который состоится в ночь на 10 апреля.

Тилл в настоящее время занимает 4-ю строчку в рейтинге средневесов UFC. В прошлом он бился за титул в полусреднем весе, уступив удушающим приемом Тайрону Вудли. На счету 28-летнего спортсмена 18 побед, 3 поражения и 1 ничейный бой.

Веттори (16-4-1) — 27-летний итальянский боец, идущий на серии из 4-х побед подряд. В своем последнем бою он одолел Джека Херманссона единогласным решением судей.