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Глава UFC назвал главную причину поражения Макгрегора в реванше с Порье

20:19
Порье против Макгрегора. Фото Zuffa
Порье против Макгрегора. Фото Zuffa
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Президент лиги UFC Дана Уайт уверен, что причиной поражения ирландца Конора Макрегора в реванше с американцем Дастином Порье стала недооценка соперника.

«Я не думаю, что это из-за отсутствия трештока или что-то в этом роде, — говорит Уайт в интервью BT Sports. — И я не знаю, так ли это, ведь только Конор может ответить на этот вопрос, но я считаю, что Конор недооценил Дастина».

В реванше, который состоялся в январе на UFC 257, Порье смог одержать победу техническим нокаутом во втором раунде. Ранее Уайт заявил, что трилогия между бойцами может состояться этим летом.

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