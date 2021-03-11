Глава UFC назвал главную причину поражения Макгрегора в реванше с Порье

Президент лиги UFC Дана Уайт уверен, что причиной поражения ирландца Конора Макрегора в реванше с американцем Дастином Порье стала недооценка соперника.

«Я не думаю, что это из-за отсутствия трештока или что-то в этом роде, — говорит Уайт в интервью BT Sports. — И я не знаю, так ли это, ведь только Конор может ответить на этот вопрос, но я считаю, что Конор недооценил Дастина».

В реванше, который состоялся в январе на UFC 257, Порье смог одержать победу техническим нокаутом во втором раунде. Ранее Уайт заявил, что трилогия между бойцами может состояться этим летом.