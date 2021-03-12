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Стерлинг выложил совместное фото с Нурмагомедовым

09:07
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг опубликовал совместную фотографию с непобежденным проспектом дивизиона Умаром Нурмагомедовым.

«Юный орел», — написал новоиспеченный чемпион.

«Возвращайся скорее. Мы ждем Матча-реванша», — оставил комментарий под постом Нурмагомедов.

Скандальный бой Алджамейна Стерлинга и Петра Яна завершился в прошлое воскресенье в Вегасе на турнире UFC 259. Российский боец выигрывал бой по очкам, но в конце четвертого раунда неумышленно нанес запрещенный удар, который стоил ему пояса.

Родственник знаменитого Хабиба Нурмагомедова, Умар Нурмагомедов, выступает в той же легчайшей весовой категории UFC. В своем дебютном бою в лиге 25-летний боец одолел казахстанца Сергея Морозова удушающим приемом во втором раунде. ?

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