Александр Емельяненко начал подготовку к бою с Дациком

Тяжеловес Александр Емельяненко сообщил, что начал подготовку к бою по боксу с Вячеславом Дациком. Также боец обратился к своим недоброжелателям.

«Начал качаться, стало получаться. Хейтерам привет», — написал Емельяненко.

Бой Емельяненко и Дацика состоится в сентябре на турнире Hardcore Boxing.

Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.