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Сегодня, 10:46

Александр Емельяненко начал подготовку к бою с Дациком

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Александр Емельяненко.
Фото Global Look Press

Тяжеловес Александр Емельяненко сообщил, что начал подготовку к бою по боксу с Вячеславом Дациком. Также боец обратился к своим недоброжелателям.

«Начал качаться, стало получаться. Хейтерам привет», — написал Емельяненко.

Бой Емельяненко и Дацика состоится в сентябре на турнире Hardcore Boxing.

Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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