TDFC X: Валерий Заботин победил Адильжана Сандибекова раздельным решением судей

Российский боец Валерий Заботин победил Адильжана Сандибекова из Казахстана на бойцовском турнире на голых кулаках TDFC X.

По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу Заботину. Для 20-летнего бойца эта победа стала 4-й в Top Dog FC.

Один из главных поединков вечера — Вячеслав Дацик против англичанина Рэнди Рэндая. На счету 41-летнего россиянина 6 побед из 14 боев в смешанных единоборствах.

Прямую трансляцию турнира TDFC X можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ».