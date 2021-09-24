TDFC X: Валерий Заботин победил Адильжана Сандибекова раздельным решением судей
24 сентября 2021, 23:20
Российский боец Валерий Заботин победил Адильжана Сандибекова из Казахстана на бойцовском турнире на голых кулаках TDFC X.
По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу Заботину. Для 20-летнего бойца эта победа стала 4-й в Top Dog FC.
Один из главных поединков вечера — Вячеслав Дацик против англичанина Рэнди Рэндая. На счету 41-летнего россиянина 6 побед из 14 боев в смешанных единоборствах.
Прямую трансляцию турнира TDFC X можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ».
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