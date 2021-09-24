Наим Давудов победил Рустама Мухитдинова на турнире Top Dog FC X
24 сентября 2021, 23:40
Наим «Самурай» Давудов победил Рустама «Астероида» Мухитдинова на бойцовском турнире на голых кулаках TDFC X.
По итогам трех раундов судьи отдали победу 22-летнему Давудову. Для него эта победа стала третьей в Top Dog FC.
Один из главных поединков вечера — Вячеслав Дацик против англичанина Рэнди Рэндая. На счету 41-летнего россиянина 6 побед из 14 боев в смешанных единоборствах.
Прямую трансляцию турнира TDFC X можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ».
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