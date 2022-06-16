Шавкат Рахмонов: «Чимаев победил Бернса, потому что он более популярен»

Уроженец Казахстана, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (15-0) считает, что бой Хамзата Чимаева (11-0) и Гилберта Бернса (20-5) на UFC 273 был очень близким.

«Хороший бой. Хамзат выиграл только потому, что он более популярен, — сказал Рахмонов в интервью Combat Sports on Fanatics View. — Возможно, именно поэтому ему присудили победу. В первом раунде не знаю, кто выиграл. Второй остался за Бернсом. В третьем Хамзат был более агрессивным. Еще одна причина, почему Гилберт не победил, он просто слишком много внимания уделял защите. Сложно сказать. Иногда я не понимаю решения судей».

Чимаев в последнем бою победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Следующий поединок Рахмонов проведет против 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-8). Бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе, США. Победа над Магни позволит казахстанскому бойцу войти в топ-10 полусреднего веса UFC.

Рахмонов провел в UFC три боя, и все закончил досрочно. В предыдущем поединке против Карлстона Харриса (17-5) Рахмонов нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 6 февраля на UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе, Невада.