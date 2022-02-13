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Дана Уайт: «Я насчитал 3-2 в пользу Адесаньи. Каннонье следующий? Не смогу отказать ему»

Дана Уайт поделился мнением о результате поединка между Адесаньей и Уиттакером
Никита Горшенин
Корреспондент

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции UFC 271 поделился мнением о результате поединка между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

— Дана, как вы посчитали раунды в главном бою вечера?

— Ааааа... 3-2

- Легко?

— Да. Уиттакер был агрессивнее, проходил в ноги, хорошо держал удар. Физически и ментально он был лучше, чем в первом бою.

— Каннонье обратился к вам после боя. Он следующий?

— Я не могу сказать ему «нет». Июнь? Не знаю.

Адесанья победил Уиттакера единогласным решением в главном событии вечера на UFC 271 в Хьюстоне и провел четвертую защиту титула.

Исраэль Адесанья
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