Тарасов заявил, что Шлеменко важно выиграть поединок с Эномото на родной земле

Видеоблогер Артем Тарасов считает, что Александру Шлеменко важно выиграть поединок с Ясубеем Эномото на родной земле.

«Сейчас, я думаю, к подготовке Шлеменко очень хорошо подошел. Будет стараться очень выиграть, хотя бой непростой для него. Он — русский мужик, который любит подраться. Стиль его я называю «драка» — такая хорошая, интересная. Ему надо выигрывать, он находится на родной земле», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже 21 апреля. Главный поединок вечера телеканал покажет в прямом эфире.