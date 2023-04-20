Сергей Павлович: «Бой с Блейдсом — самый главный в моей жизни»

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (17-1) заявил, что его цель — получить бой за титул.

«После каждого поражения человек начинает работать над своими ошибками, поэтому я думаю, что оппонент сейчас совсем другой [не как в боях с Нганну и Льюисом], — сказал Павлович в интервью SHAK MMA. — Конечно, он работал над своими проблемными местами, ну и мы работаем, трудимся. Мы понимаем, что будем строить план по ходу боя.

Это самый главный бой в моей жизни на данный момент, поэтому надо делать свою работу хорошо, чтобы двигаться дальше. А нам нужно двигаться дальше, чтобы стать чемпионом».

Павлович подерется с американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.