Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:45

Сергей Павлович: «Бой с Блейдсом — самый главный в моей жизни»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (17-1) заявил, что его цель — получить бой за титул.

«После каждого поражения человек начинает работать над своими ошибками, поэтому я думаю, что оппонент сейчас совсем другой [не как в боях с Нганну и Льюисом], — сказал Павлович в интервью SHAK MMA. — Конечно, он работал над своими проблемными местами, ну и мы работаем, трудимся. Мы понимаем, что будем строить план по ходу боя.
Это самый главный бой в моей жизни на данный момент, поэтому надо делать свою работу хорошо, чтобы двигаться дальше. А нам нужно двигаться дальше, чтобы стать чемпионом».

Павлович подерется с американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Сергей Павлович
UFC
ММА
0
Читайте также
Суперсенсация на старте плей-офф: чемпион проиграл команде ноунеймов!
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Попова предрекла всплеск распространения штамма «Арктур» к концу мая
«РВ» сообщила о прорыве ВС РФ к трассе под Артемовском
Экс-замминистра культуры Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями
Редкое солнечное затмение произойдет 20 апреля
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чейл Соннен: «Павлович будет драться за титул, если победит Кертиса Блейдса»
Новости
RSS RSS
Все новости