Шульский считает, что стратегия Шлеменко «на голову выше», чем у Эномото

Боец Павел Шульский высказался о реванше россиянина Александра Шлеменко и швейцарца Ясубея Эномото.

«В основном у Шлеменко грамотный, красивый бой. Без лишних движений. В этом отношении Александр на голову выше своего соперника. Пожелаем Саше удачи, и надеюсь, он победит», — приводит слова Шульского РЕН ТВ.

Реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже 21 апреля. Главный поединок вечера телеканал покажет в прямом эфире.