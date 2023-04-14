Тарасов прокомментировал состояние Александра Емельяненко

Российский блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов прокомментировал состояние популярного бойца ММА Александра Емельяненко.

«Как говорит Александр Шлеменко: «Не бухайте, пацаны!» Алкоголь — зло. Емельяненко находится в предынсультном состоянии. Ходит еле живой, и это очень печально, потому что легенда на наших глазах гаснет. А ведь алкоголь — это всего лишь болезнь, которую можно вылечить. Но почему-то никто ему не помогает. Я бы на месте Федора Емельяненко помог младшему брату вместо того, чтобы везде сбрасывать со счетов. В такие минуты старшие братья и нужны», — приводит слова Тарасова Sport24.

6 апреля в Интернете было опубликовал видео с Емельяненко. Отмечалось, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал. Позже в команде бойца заявили, что Емельяненко раскаивается из-за данного инцидента. У правоохранительных органов нет претензий к спортсмену.