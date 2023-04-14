Шлеменко объяснил, почему Эномото поднял руку до решения судей в их первом бою

Российский ММА боец Александр Шлеменко объяснил, почему швейцарец Ясубей Эномото поднял руку до решения судей в их первом бою.

«Ясубей такой боец... Многие иностранцы, проведя свой бой с хорошим сильным соперником... Знаете, бой получился интересным, зрелищным, очень много было различных действий, мы не стояли. Поэтому он поднял руку, я думаю, потому что рад был, как провел этот бой», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.

Следующий бой Александра Шлеменко пройдет по правилам кикбоксинга против Ясубея Эномото. Поединок состоится 21 апреля в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По ММА Шлеменко выступит в июле в турнире SFC 8 против экс-бойца UFC Алекса Оливейры.