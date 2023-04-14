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Сегодня, 18:24

Янькова рассказала о подготовке к бою с Бостанджи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова прокомментировала свою подготовку к бою против Сюденюр Бостанджи из Турции в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Естественно, я посмотрела бои своей соперницы, я ее изучила, изучила ее с тренером, изучила ее сама. Посмотрела множество ее боев, и я понимаю, что нужно делать. Я знаю, что у меня есть ключи, есть инструменты, которые будут работать именно против нее», — цитирует Янькову РЕН ТВ.

Турнир состоится 21 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.Главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1094493-iankova-rasskazala-o-vozvrashchenii-na-ring-i-podgotovke-k-boiu-s-bostanzhi
Анастасия Янькова
ММА
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