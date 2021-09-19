Джигурда дебютировал в MMA в 60 лет
02:33
Российский актер и шоумен Никита Джигурда провел бой по правилам MMA на турнире «Наше дело».
Для 60-летнего актера это дебют в MMA. При этом результат поединка, а также имя соперника организаторами турнира не разглашается. В главном бою вечера российский боец MMA Александр Емельяненко победил блогера Артема Тарасова.
В конце августа Джигурда подписал контракт с поп-ММА-организацией «Наше Дело».
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