Джигурда дебютировал в MMA в 60 лет

Российский актер и шоумен Никита Джигурда провел бой по правилам MMA на турнире «Наше дело».

Для 60-летнего актера это дебют в MMA. При этом результат поединка, а также имя соперника организаторами турнира не разглашается. В главном бою вечера российский боец MMA Александр Емельяненко победил блогера Артема Тарасова.

В конце августа Джигурда подписал контракт с поп-ММА-организацией «Наше Дело».