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Джигурда дебютировал в MMA в 60 лет

02:33
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Российский актер и шоумен Никита Джигурда провел бой по правилам MMA на турнире «Наше дело».

Для 60-летнего актера это дебют в MMA. При этом результат поединка, а также имя соперника организаторами турнира не разглашается. В главном бою вечера российский боец MMA Александр Емельяненко победил блогера Артема Тарасова.

В конце августа Джигурда подписал контракт с поп-ММА-организацией «Наше Дело».

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Сергей Разин все материалы автора

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