Тренер — о реакции Дзюбы на вызов Емельяненко: «Артем сказал: «Да я готов»
Тренер бойцов UFC рассказал, как Дзюба отреагировал на вызов на бой от Александра Емельяненко
Тренер бойцов UFC Тарас Кияшко рассказал, как бывший футболист сборной России Артем Дзюба отреагировал на вызов на бой от Александра Емельяненко.
— Вы хорошо знакомы с Артемом Дзюбой. Как он отреагировал на вызов от Александра Емельяненко?
— Мы, на самом деле, посмеялись, и Артем сразу сказал: «Да я готов». Но в первую очередь его сейчас интересует профессиональная карьера. Если бы он решил уже закончить с футболом, думаю, мы бы согласились, он бы потренировался, лагерь сделал и с удовольствием подрался там. Артема долго просить не надо. Но поскольку для него сейчас важен футбол, вся ставка на футбол. А это для Емельяненко в очередной раз привлечь к себе внимание на имени Артема, — сказал Кияшко в разговоре с «СЭ».
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