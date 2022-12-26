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Сегодня, 11:45

Тренер Волкова объяснил, почему Нганну будет сложнее с Александром, а не с Павловичем

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер Тарас Кияшко ответил, с кем чемпиону UFC было бы сложнее: с Александром Волковым или с Сергеем Павловичем.

«Думаю, все-таки с Александром было бы неудобно, потому что Саня немножко другой. Сережа также обладает сильным ударом, как у Нганну, но Сергей еще тоньше, чем Нганну. Но неудобнее, мне кажется, все-таки Александр, потому что и навыки борьбы у него специфические, он высокий, длинные конечности, неудобный достаточно», — сказал Кияшко в разговоре с «СЭ».

В 2022 году Сергей Павлович провел 3 боя в UFC и во всех победил нокаутом в первом раунде.

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
Франсис Нганну
UFC
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