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Тактаров заявил, что в свои 53 года сможет конкурировать с бойцами из топ-10 UFC

13:27
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Победитель UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в свои 53 года сможет конкурировать с бойцами из топ-10 сильнейшей лиги.

«Мой маленький Коломбо Денис Козлов, — обратился Тактаров к своему тренеру. — Почему вдвоем эффективность вырастает в разы? Почему кубики не показатель силы пресса? Почему я до сих пор сильнее всех молодых знатоков и реально могу быть в десятке UFC? И главное — как стать чемпионом, если ты обычный парень из маленького городка. Чтобы это узнать, нам с вами нужно постараться: мы должны довести наше количество до миллиона. Выбирайте: либо вы массово тупеете на страницах говно-рэперов и становитесь никем (хейтерами, наркоманами, писателями в интернете), либо Чемпионами в любой деятельности, что выбрали (кино, бизнес, спорт, научные исследования)», — написал экс-боец в Instagram под своим видео с тренировки.

Тактаров завершил карьеру бойца в 2008 году. На его профессиональном счету 17 побед, 5 поражений и две ничьи.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQ20fYVIwlY/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3cb814ae-6755-4b2b-8c13-c9ee46abc6dc

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