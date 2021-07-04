Орловский объяснил вызов Волкову: «Никто ничего не теряет, а только приобретает»

Белорусский боец UFC Андрей Орловский в интервью «СЭ» рассказал, почему решил бросить вызов россиянину Александру Волкову после того, как тот проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану из Франции.

«Да я вообще [вызовы] никогда не бросаю, — сказал Орловский. — И я же сначала поздравил, правильно? Отличный бой на самом деле был. А чего вызвал? Просто с сидели компанией, а в каком-то интервью Волков говорил: «Если бы дали Орловского, я бы с ним подрался». Меня с ним ничего не связывает. В отличие, например, от Лехи Олейника, который принципиально не хочет драться с выходцами из бывшего Советского Союза. А Волков сказал: «С Орловским? [согласен]»

Я думаю, для него это отличный бой после поражения, легкие бабки. Меня же всерьез не воспринимают, поэтому — почему нет? Я готов. Если он готов — вперед. Мои менеджеры считают, что это правильный ход. Даже видео какое-то состряпали. Поэтому... Ничего личного — только бизнес. Если он готов — я к его услугам.

Хочется продвигаться. Поэтому я считаю, что бой с Волковым для меня супер. Для него тоже неплохо. Никто ничего не теряет, а только приобретает. Тем более, что меня всерьез не воспринимают. Вот пусть его тренеры включат голову и скажут: «Орловский вообще не опасен, поэтому с удовольствием бы с ним подрались».

На счету 42-летнего Орловского 31 победа и 20 поражений в ММА. Он — третий по числу боев в UFC за всю историю лиги (35).