Бывший боец UFC Додсон попал в страшное ДТП
11:27
Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе американец Джон Додсон вместе со своей семьей попал в тяжелую аварию. Об этом сообщил менеджер бойца Рикки Коттенстетт, уточнив, что ДТП случилось в пятницу во время поездки из Нью-Мексико в Техас.
Также представитель 36-летнего Додсона организовал сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы помочь семье оправиться от полученных травм.
Додсон (21-12), которого уволили из UFC вскоре после поражения
единогласным решением судей Мерабу Двалишвили в августе 2020 года, должен был вернуться в клетку 30 июля на турнире XMMA в Гринвилле (Южная Каролина).
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