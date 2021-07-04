Бывший боец UFC Додсон попал в страшное ДТП

Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе американец Джон Додсон вместе со своей семьей попал в тяжелую аварию. Об этом сообщил менеджер бойца Рикки Коттенстетт, уточнив, что ДТП случилось в пятницу во время поездки из Нью-Мексико в Техас.

Также представитель 36-летнего Додсона организовал сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы помочь семье оправиться от полученных травм.

Додсон (21-12), которого уволили из UFC вскоре после поражения

единогласным решением судей Мерабу Двалишвили в августе 2020 года, должен был вернуться в клетку 30 июля на турнире XMMA в Гринвилле (Южная Каролина).