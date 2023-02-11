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Сегодня, 13:28

Тактаров — о том, что Махачев выглядел истощенным на взвешивании: «Нет никакой проблемы»

Алина Савинова
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров высказался о том, что россиянин Ислам Махачев выглядел истощенным на взвешивании перед боем с австралийцем Александром Волкановски.

«Они же в этих категориях выступали всегда. Одному не надо гонять, потому что он в полулегком весе. Они оба профессионалы и прекрасно знают, как подойти к весу. Насколько я знаю, у Ислама не было проблем со сгонкой. В данном моменте нет никакой проблемы», — цитирует Тактарова Sport24.

Бой Махачева и Волкановски состоится 12 февраля и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2023-02-11-net-nikakoy-problemy-taktarov-otvetil-na-vopros-o-tom-chto-makhachev-vyglyadel-istoshchennym-na-vzveshivanii
Ислам Махачев
Олег Тактаров
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