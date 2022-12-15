Тактаров стихами ответил на обвинение Грина в адрес Махачева: «У блогеров полно уловок, как чемпиона обосрать»

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание Бобби Грина, который намекнул, что россиянин Ислам Махачев употребляет допинг.

55-летний экс-боец ответил Грину стихотворением (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Ах, если б технику такую Боб Грин когда-нибудь имел

То по-другому б пел, я чую.

Про годы тренировок пел

Ты можешь бегать чуть быстрее огромным стать как Кевин Рендельман

Кто принимал, тому виднее

Но организм заплатит за обман.

Жить интересно и за сорок

по мне, так даже за 50(ат)

Не уставать, совет — побольше горок

Стань лучшим в партере — соперник смят

Кликбейтинг (левый заголовок)

Меня заставил это написать

У блогеров полно уловок

Как Чемпиона обосрать», — написал Тактаров корреспонденту «СЭ».

Бобби Грин дрался с Махачевым 26 февраля нынешнего года на турнире UFC Fight Night 202 и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.