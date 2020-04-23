Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тактаров поздравил мусульман с Рамаданом. Ранее его оскорбляли за слова в адрес кавказцев

10:36
Олег Тактаров. Фото Instagram.com
Олег Тактаров. Фото Instagram.com
Теги:

Бывший боец ММА Олег Тактаров поздравил мусульман с Рамаданом, который начался сегодня, 23 апреля. Ранее Тактаров был вовлечен в конфликт с другим бойцом смешанных единоборств, Александром Емельяненко, который нецензурно оскорбил его за высказывания в адрес народов Кавказа. Сам Тактаров ответил, что Александр «умер в его глазах».

— С праздником Рамадан моих подписчиков-мусульман во всем мире! Желаю всем стать чище и терпимее друг к другу, — подписал публикацию Тактаров.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир