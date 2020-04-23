Тактаров поздравил мусульман с Рамаданом. Ранее его оскорбляли за слова в адрес кавказцев

Бывший боец ММА Олег Тактаров поздравил мусульман с Рамаданом, который начался сегодня, 23 апреля. Ранее Тактаров был вовлечен в конфликт с другим бойцом смешанных единоборств, Александром Емельяненко, который нецензурно оскорбил его за высказывания в адрес народов Кавказа. Сам Тактаров ответил, что Александр «умер в его глазах».

— С праздником Рамадан моих подписчиков-мусульман во всем мире! Желаю всем стать чище и терпимее друг к другу, — подписал публикацию Тактаров.