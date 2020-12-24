Тактаров отреагировал на видео с дракой Исмаилова и Минеева

Бывший боец ММА Олег Тактаров прокомментировал драку с участием Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

«Что-то мне это до боли знакомо», — написал Тактаров в Instagram.

Инцидент произошел на турнире АМС Fight Nights в Москве. Бойцы подрались в клетке после завершения поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым.

Исмаилов после случившегося был доставлен в полицию.