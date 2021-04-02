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Тактаров — о локдауне в США: «В Калифорнии даже в горах делали замечания, если человек без маски»

21:00
В США настоятельно рекомендуют носить защитные маски. Фото USA Today Sports
В США настоятельно рекомендуют носить защитные маски. Фото USA Today Sports
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Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в интервью «СЭ» рассказал о локдауне в США во время пандемии коронавируса.

«В Калифорнии из-за карантина все с ума сошли. Даже в горах ходили в масках. Десять километров от моря или от входа в парк, огромная пустая дорога — и люди в масках. Больные, просто идиоты. Больше скажу — в горах даже замечания делали, если без маски. Это был верх свинства. Сейчас полегче стало, но полтора или два месяца назад было именно так. Я знаю людей, которые дома год сидят, никуда не выходят. В других штатах, во Флориде, в Техасе, например, полегче. Хотя и там иногда встречаются люди, которые по пустому пляжу в маске идут», — сказал Тактаров «СЭ».

(Константин Колмаков)

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